Bilal El Khannouss prolonge à Genk jusqu'en 2027 avec un contrat revalorisé à la clé

Bilal El Khannouss, auteur d'un excellent début de saison sous les couleurs du Racing Genk, autoritaire leader de la Pro League, a prolongé son contrat en faveur du club limbourgeois jusqu'en 2027. "À cet instant de sa carrière, Bilal ne peut être mieux nulle part ailleurs qu'à Genk", se félicite Dimitri De Condé, Head of Football du KRC Genk.

L'international marocain de 18 ans, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, bénéficiera d'un contrat revalorisé pour récompenser ses prestations de ces derniers mois. Même si ses statistiques sont encore à améliorer (aucun but, trois assists depuis le début de saison), le Bruxellois a une énorme influence sur le jeu développé par l'équipe entraînée par Wouter Vrancken.

"Le club me donne énormément de confiance, et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment, souligné Bilal El Khannouss dans le communiqué du KRC. J'ai vu beaucoup d'autres jeunes joueurs se brûler les ailes à cause d'un mauvais choix de carrière, et je veux éviter ça à tout prix. Avec ce nouveau contrat, je peux me concentrer à 100% sur le football. Je veux remporter des titres avec Genk, et si je pars un jour, j'espère que ce sera par la grande porte."