PAPIER 4 : RACISME (Son visage devient grave) " Les racistes n’ont pas leur place dans les stades de foot. Moi, je n’en ai jamais été victime directement même si vous savez comme ça va à Bruxelles, " Hé toi, le Marlouf… " (sic) Mais honnêtement, moi, ça me fait rire. Ça touche votre fierté, mais sans plus. Je me dis que ces gens-là, le malaise est chez eux. Ils peuvent m’insulter, je m’en fous. Après, c’est dommage car la Belgique est multiculturelle, et ça la rend belle. On doit pouvoir vivre tous ensemble. Il y a eu le cas Samuel Umtiti en Italie, il s’est fait insulter et ça l’a mis en pleurs. Nous comme joueurs, on pourrait très bien être solidaires et quitter le terrain ensemble pour envoyer un geste fort. Moi, je vous répète, je n’ai jamais subi des trucs pareils, mais si un jour on doit arrêter de jouer et sortir du terrain, on le fera. "

PAPIER 5 : WALID REGRAGUI (grand sourire). " Ah notre coach au Maroc, un vrai gars qui vient des cités. Avant les matches au Qatar, il nous montrait des vidéos de la population en folie au pays : " Regardez ce que vous leur donnez quand vous gagnez un match ", il nous disait… Il nous a transmis sa mentalité de vainqueur : il ne veut que gagner, gagner, gagner ! (sic) Avec ça, il va nous amener encore plus loin. En plus, c’est un gars du pays : avant lui, c’était des Européens, Vahid, Hervé Renard… Walid, il vient de là, il sait comment est le Maroc. Les supporters l’adorent, il les a incités à mettre le feu aux stades au Qatar. C’était fou, Hakimi qui accélère sur son flanc, et tout le stade qui pousse… Regragui, il nous appelle aussi pour prendre des nouvelles. J’espère qu’on ira loin avec lui. "