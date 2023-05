Bilal El Khannouss (Genk) : "On va essayer d'oublier ce match... il ne faut pas trop regarder le classement"

Toby Alderweireld, sur penalty (45e+2), et Michel-Ange Balikwisha (52e) ont mené l’Antwerp à la victoire face au Racing Genk (2-1), propulsant les Anversois en tête du championnat.

"On savait que ça allait être un match difficile. Notre deuxième période a été compliquée, on a encaissé rapidement. Ce n’est pas évident de jouer ici, on le sait. Leur jeu est très physique avec beaucoup d’intensité. On a fait ce qu’on pouvait même si on aurait pu faire mieux sur certains points", a signalé Bilal El Khannouss au micro de la Pro League.

"Je pense que l’arbitre a aussi joué un rôle dans ce match : il donne deux penalties que je ne comprends pas et il fout le match en l’air. Il y a eu plein d’actions et ça a joué en faveur de l’Antwerp. J’espère que ça tournera en notre faveur la semaine prochaine. On va se concentrer sur la suite et essayer d’oublier ce match. Il ne faut pas trop regarder le classement. Il reste simplement quatre finales à disputer", a aussi précisé le médian genkois.