Bikers’Festival : la moto à tous les temps et tous les modes

Spécialiste des événements motos dans notre pays, la société DG Sport a décidé de frapper fort et bien le week-end des 12 et 13 août. Plutôt que de cibler les amoureux de machines anciennes, les inconditionnels de motos modernes, les férus de balade ou les fans de compétition, l’organisateur theutois a décidé de réunir tout ce beau monde en un seul et même endroit : le Circuit de Spa-Francorchamps ! Bienvenue au 1er Bikers’Festival !

Les deux roues prendront donc d’assaut la perle motorisée des Ardennes pour un événement qui se veut multiple. Outre les séances de roulage sur le Circuit, destinées aux anciennes et aux modernes, le paddock grouillera d’animation avec le Bikers’Village, véritable salon de la moto à ciel ouvert, en présence de nombreux importateurs des marques les plus célèbres. Mieux, le public aura la possibilité d’effectuer des tests routiers – gratuits ! - au guidon d’une centaine de modèles de dix marques différentes !

Côté compétition, le Bikers’Festival verra défiler les concurrents des 2 Jours de Stavelot Revival, épreuve d’enduro réservée aux motos du temps d’avant. Les 40 ans de la victoire de Didier de Radiguès lors du Grand Prix de Belgique de vitesse pure 1983 seront célébrés au travers d’une exposition en présence de l’ex-pilote. Quant à la légende vivante Giacomo Agostini, l’homme aux 15 titres mondiaux et 122 victoires en Grand Prix, elle rehaussera ce 1er Bikers’Festival de sa présence !

Le public pourra aussi prendre part au Moto Trail Ardenne, pour les amateurs de randonnées champêtres, ou aux 1000 Virages pour ceux et celles qui privilégient la route. Quant à l’aspect familial et festif, il n’est nullement oublié, avec une Bikers’Party le samedi soir au cœur du paddock et un village enfants mis en place tout le week-end.

Vous l’avez compris : avec le Bikers’Festival, DG Sport entend réunir la communauté des motards pour ce qui est amené à devenir leur grand-messe annuelle.

Infos et tickets : www.bikersfestival.be