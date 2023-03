Bike Brussels : découvrir, essayer et comparer les nouveaux modèles de bicyclettes

Le vélo est la star d’un salon à Bruxelles qui se tient jusqu’au dimanche 26 mars à Tour & Taxis. Bike Brussels propose une série d’événements autour de la mobilité urbaine et durable.

La bonne vieille bécane a évolué. Un modèle dernier cri, qui est presque comme un monospace, mais sur deux roues, est proposé. "Il est équipé en motorisation Bosch, peut transporter jusqu’à 65 kilos à l’arrière et coûte aux alentours de 6000 euros", explique l’exposant. Car la nouveauté et le confort ont un prix.

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez aussi ressortir vos vieux vélos de la cave. Cette entreprise française, installée depuis peu en Belgique, leur redonne un nouveau souffle : "On place un moteur dans le boîtier de pédalier, un petit écran comme sur tout vélo électrique, et on a une batterie qui pèse un kilo et qu’on branche grâce à un petit support. Et la promesse est tenue : vous avez un vélo électrique", détaille le promoteur de cette société. Avantage : économie circulaire et recyclage. "Cela évite d’aller chercher un tout nouveau vélo qui a été fabriqué dans un autre pays, bien loin d’ici et dont le transport coûtera bien cher en empreinte carbone. On démarre en dessous de 1000 euros pour un vélo de course ou de route", poursuit-il.

Et puis, à contre-courant des tendances, voici un vélo compact mais ni pliable ni électrique. "C’est un cadre très ramassé, dont la distance entre le pédalier est très courte. La petitesse des roues permet de mieux démarrer, accélérer et grimper. Et les composants sont très haut de gamme" détaille l’exposant. Pour ce modèle assemblé en Belgique, comptez environ 1200 euros.

Découvrir, essayer et conseiller : c’est ce que propose la centaine d’exposants présents à ce salon, bien ancré dans l’air du temps.