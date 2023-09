Bike 43 : la mobilité familiale à vélo made in Anderlecht

Le vélo électrique, un vrai mode de transport familial à Bruxelles ? Certains en sont convaincus ! C’est le cas d’Etienne Riguelle qui a imaginé en 2010 et mis sur le marché, 7 ans plus tard, un vélo "longtail", entendez un vélo allongé, qui peut transporter jusqu’à trois enfants à l’arrière. Depuis, la start-up s’est développée et sous-traite le montage de ses vélos à Anderlecht, auprès de Travie, une entreprise de travail adapté, comme vous pourrez l’entendre dans le reportage à écouter ci-dessus.