Le Sporting d'Anderlecht a battu le Sporting de Charleroi (2-1) ce dimanche soir, alignant quatre victoires en championnat pour la première fois depuis que Brian Riemer est à la tête du RSCA. Le premier but mauve, son tout premier en équipe A, a été inscrit par Théo Leoni. Un jeune de l'Académie, fêté comme il se doit par ses équipiers.

Agé de 23 ans, le médian belge a tapé dans l'oeil de son coach. "Si je l'appréciais plus, j'aurais des problèmes. Avoir un Neerpede boy, qui a attendu si longtemps avant de percer. Être capable de jouer de la sorte, de marquer ce premier goal et faire une fois de plus une énorme performance pour l'équipe. C'est incroyable. Je suis très heureux pour lui. Il montre la voie à d'autres jeunes, à ceux qui ont bossé dur depuis quelques saisons à l'Académie", a glissé Riemer après la rencontre à propos de son milieu de terrain.

Monté au jeu face à l'Union lors de la première journée, il n'a plus quitté l'équipe depuis lors. "Mon but est top. Je n'ai pas réfléchi, j'ai essayé d'enrouler avec mon pied droit. C'était magnifique et on obtient la victoire à la fin. Le coach me demande d'être un peu plus offensif et d'amener le danger. J'ai reçu ma chance cette saison et j'essaie de tout donner. Le coach m'a fait comprendre qu'il avait confiance en moi, que j'aurai plusieurs opportunités. Je joue donc sans pression. Je suis dans ce club depuis dix ans, c'est de la pure joie", a-t-il indiqué à notre micro.

Après cinq journées, les Mauves comptent 12 points et se retrouvent provisoirement en tête.