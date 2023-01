Bijou de Benzema, galette de Kroos : un Real Madrid cynique frustre l’Athletic Bilbao

Battu par Villarreal lors de la dernière journée de championnat, le Real Madrid a repris sa marche en avant ce dimanche en s’offrant l’Athletic Bilbao en déplacement (0-2).

Un succès, qui fait du bien au moral et qui, comme souvent, porte le sceau de l’éternel Karim Benzema. A 35 ans, le Ballon d’Or français a encore fait ce qu’on attendait de lui : marquer sur l’une de ses rares occasions en 1e mi-temps.

Son but c’est même sur sa 1e vraie opportunité qu’il l’a planté. Centre de Valverde, reprise de la tête ratée d’Asensio qui se transforme en assist involontaire. Dos au but, Benzema reprend en un temps et crucifie Unai Simon. Un geste somptueux d’un buteur racé qui a permis aux Madrilènes de faire la course en tête… jusqu’au bout.

Parce qu’en face, malgré une bonne volonté manifeste, les Basques de Bilbao ont beaucoup trop souvent péché dans le dernier geste, ne fructifiant aucun de leurs 18 tirs (3 cadrés, seulement) et se heurtant à un grand Thibaut Courtois. Inoffensifs, ils se sont donc logiquement fait punir en toute fin de match sur une frappe surpuissante du remplaçant de luxe, Toni Kroos, qui a fait sa spéciale à l’entrée de la surface.

Avec 41 unités, les Madrilènes, parfois chahutés mais toujours sereins, restent à 3 points du Barça, court vainqueur de Getafe plus tôt dans la journée. De son côté, Bilbao patine à la 8e place avec 26 points.