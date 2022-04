Bigorexie : quand l'excès de sport nuit à votre santé

Le sport est bon pour la santé. Il aide les migraineux à soulager leurs symptômes et la survenue des crises, il booste les capacités de concentration et de mémorisation (bon plan pour les étudiants qui étudient), il vous rend heureux en libérant des hormones de bonheur dans votre cerveau. Bref, le sport c’est bon, sauf quand on en abuse ou si vous êtes réellement allergique au sport, parce que cette allergie existe vraiment !

"Le sport, c’est comme une drogue !", rapportait l’ex-footballeur Robert Pirès dans les colonnes du Parisien le 30 mars dernier. Cette drogue a un nom : la bigorexie, une addiction à l’activité sportive et à la prise de masse musculaire.

Elle correspond à "un besoin irrépressible et compulsif de pratiquer régulièrement et intensivement une ou plusieurs activités physiques et sportives en vue d’obtenir des gratifications immédiates et ce, malgré des conséquences négatives à long terme sur la santé physique, psychologique et sociale", selon une définition du Centre d’Etudes et de Recherche en PsychoPathologie de Toulouse.