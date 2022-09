Bigflo & Oli mettent le feu sur la Grand-Place avec leur titre "Coup de vieux" !

Le premier titre que le duo Bigflo & Oli nous a offert pour cette couverte n’est autre que "Coup de vieux", leur nouveau carton.

On le sait, les frères toulousains sont depuis longtemps, des rois de la communication.

Pour promouvoir leur tout nouveau clip, baptisé "Coup de vieux", les frères toulousains ont réalisé plutôt un coup de maître !



Cette chanson qui évoque le "coup de vieux" a été écrite en collaboration avec le chanteur Julien Doré. Afin de proposer un clip pas comme les autres, BigFlo et Oli ont décidé de se jouer de Julien Doré. Il y a plusieurs mois d’ici, les deux frères avaient demandé à leur communauté de leur donner des idées de clip. Ils en ont retenus 50 et ont décidé de ne rien dire à Julien Doré afin de lui faire la surprise totale le jour du tournage. N’étant pas au courant de ce tournage surprise, Julien Doré s’est complètement laissé porter par ses deux amis. On peut voir au début du clip que le chanteur est totalement surpris, ce qui crée un clip super spontané mais surtout un bon buzz.

Le clip de "Coup de Vieux" qui fait déjà un carton sur les plateformes de streaming et sur nos ondes a récolté en quelques jours plus d’un million et demi de vues sur Youtube.

Encore un beau coup de maître de la part de ces deux rois de la communication.