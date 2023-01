BigFlo & Oli, Mentissa et Rori agrandissent l’affiche des Francos 2023

Les Francofolies ont annoncé trois nouveaux noms à leur liste ce lundi : BigFlo & Oli, Mentissa et Rori rejoindront l’affiche de l’édition 2023 qui aura lieu du 20 au 23 juillet à Spa.

Il y a un mois, on apprenait que Soprano, Pomme ou encore Juliette Armanet se rendraient pour la première fois sur la scène des Francofolies de Spa cette année. La liste des têtes d’affiche continue donc de s’agrandir, et il y aura du belge. Rori se produira le jeudi 20 juillet, Mentissa et les incontournables BigFlo & Oli le samedi 22, pour une soirée que les organisateurs promettent explosive.