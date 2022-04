Bigflo & Oli : leur nouveau clip a-t-il été inspiré par le cube de Viva for Life ?

Cette chanson évoque en effet la relation amour/haine que Bigflo & Oli entretiennent avec leur pays. Un titre dont le texte est presque comparable à L’odeur de l’essence d’OrelSan.

Le duo fraternel de rappeurs frappe fort avec un de leurs morceaux les plus 'politisés'. Et cette sortie du 5 avril, en pleine campagne présidentielle, n’a évidemment rien d’un hasard.

Le message semble même être passé auprès des fans, puisque le clip a déjà été visionné plus de 2 millions de fois. Le public de Viva for Life est lui aussi concerné : il aura sans aucun doute remarqué l’idée phare de ce projet. Bigflo & Oli ont installé un cube de verre dans plusieurs villes de France dont Toulouse et Paris, pour tourner leur clip. Le public a pu les observer mais sans entendre le titre afin qu’il ne fuite pas avant la sortie officielle.

La question mérite d’être posée : se sont-ils inspirés de leur passage à Nivelles en 2018 pour Viva for Life pour cette réalisation ? Poser la question, c’est déjà y répondre.