Bigflo & Oli "Le grand tour" !

Bigflo & Oli seront au Palais 12 le 24 mars prochain pour la première date de leur tournée "Le grand tour" !



Plus d'1 milliard de vues sur Youtube, plus d’1 million d’albums vendus, trois Victoires de la Musique, 8 NMA : le succès de Bigflo & Oli est incontestable. En quelques années seulement, ils sont devenus une des références de la scène musicale française.

Après six ans d'ascension, Bigflo et Oli annoncent leur retrait de la vie médiatique. Ils décident de prendre le temps d’écrire, de composer et de se recentrer pour proposer ce qui sera, probablement, le meilleur album de leur carrière. C’est dans cet état d’esprit qu’on les retrouve en 2022 le duo avec un 4e album intitulé "Les autres c'est nous", préparé pendant deux ans entre Toulouse, Barcelone et Los Angeles.