Bigflo & Oli invitent leurs fans à choisir le nom et la pochette de leur prochain album

Les deux frères toulousains ont frappé fort pour leur retour. Après un titre engagé mais nuancé, ils invitent leurs fans à sélectionner le nom et la pochette de l’album parmi plusieurs propositions. Ils ont aussi bénéficié d’un dérapage en direct de Thierry Ardisson.

Après avoir complètement déconnecté des réseaux sociaux en 2021, Bigflo & Oli ont pris le contrepied de cette édition en 2022. Les deux rappeurs sont à nouveau omniprésents sur ces médias en 2022 pour promouvoir leur nouvel album.

Ils ont judicieusement fait monter la pression en apparaissant dans un cube, inspiré de Viva for Life, installé dans plusieurs villes en France pour leur nouveau clip, Sacré bordel. Un projet qui a évidemment trouvé son public sur les réseaux : déjà plus de 4 millions de vues sur YouTube. Les interprètes de Dommage ont même annoncé une 'release party' de leur 4e disque le 24 juin prochain à l’AccorHotels Arena dans une capsule vidéo qui tourne sur leurs comptes Facebook et Instagram.

Et ce n’est pas fini : les fans sont mis à contribution pour cet album. Bigflo & Oli leurs confient le soin de choisir le nom et la pochette de ce 4e disque.