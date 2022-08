Bigflo & Oli : ils rencontrent leur sosie en plein concert

Samedi dernier, Quentin, un jeune Charentais de 21 ans part assister au concert de Bigflo & Oli pour La Fête du cognac. Un concert dont il se souviendra longtemps puisqu’il a passé quelques minutes du show sur scène avec ses idoles. Mais comment est-il arrivé sur scène en plein concert ?

Quentin est un jeune homme normal de 21 ans qui va voir un concert de Bigflo & Oli un samedi soir, il a juste une particularité qui le distingue des autres jeunes de 21 ans, il ressemble comme deux gouttes d’eau à Bigflo. Une ressemblance frappante qui ne manque pas de troubler les frères pendant leur concert. Choqué par cette ressemblance, le duo décide de faire monter Quentin sur scène pour comparer les deux sosies. Quentin leur confie alors que depuis le lycée, ses potes le surnomment Bigflo, le vrai Bigflo décide alors de lui offrir tout ce qu’il souhaite dans le merchandising, ainsi que des places pour leurs prochains concerts dans la région.

Les équipes de Charente Libre étaient sur place et ont recueilli le témoignage du nouveau sosie de Bigflo, "je ne m’attendais pas du tout à être reconnu par lui comme son sosie en plein concert […] C’est un rêve de gosse, j’espérais tellement que cela arrive un jour." Quentin explique également que son sosie l’a beaucoup inspiré, qu’il est en quelque sorte un modèle surtout pour sa générosité. Et là encore les deux hommes se ressemblent, puisque Quentin a pensé à ses amis lorsqu’il s’est retrouvé devant le stand du merch et a choisi de leur ramener des cadeaux. Il a également décliné l’invitation de Bigflo à rester sur scène pour retourner profiter avec ces amis.

Une belle histoire qui corrobore le titre de l’album de Bigflo & Oli, Les autres c’est nous.