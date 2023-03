Bigflo et Oli sur les plus hautes marches du Palais 12 à Bruxelles

Le fond de scène est habillé d’un gigantesque écran, projetant tour à tour extraits des clips ou visuels créés pour cette tournée. Sur scène, ils sont une dizaine et, au détour de leurs morceaux, on remarque la très bonne section de cuivres. On sait que Flo et Oli ont étudié au conservatoire de Toulouse. Les rythmes espagnols chers à leur "padre" ne sont jamais loin. Ils arrivent à mêler une base musicale plus classique à leurs sons actuels ; on retrouvera à plusieurs reprises Flo au piano et Oli à la trompette. Rappeurs oui, musiciens aussi.

Les titres du dernier album Les autres, c’est nous s’enchaînent : J’étais pas là, Bons élèves, Booba, Sacré bordel… Tous n’ont pas été des tubes radios mais leur public les connaît par cœur. On redécouvre le très beau José et Amar, dédiés à leurs grands-pères peu ou pas connus ou Les gens tristes, au texte noir mais qui tire vers l’espoir. Car leur écriture est aussi leur force. Ils aiment les mots qui font sens. Et nous, on aime que des gamins se construisent en écoutant leurs messages positifs : "Parce que si avant j’rappais la "Jeunesse influençable" (titre de l’un de leurs premiers morceaux, ndla.), aujourd’hui, c’est en partie moi qui l’influence". Et oui.

Ces deux-là s’aiment avec pudeur, ne se le disent pas, le cachent derrière de multiples vannes mais on le ressent tellement, cet amour. Ils ont été en désaccord mais lorsqu’Oli est parti au bout du monde pour l’émission Rendez-vous en terre inconnue, Flo a cruellement ressenti le manque. Oli en est revenu transformé. Les problèmes ont été posés sur la table. "Différent avec Flo, j’ai eu du mal à l’encaisser / On s’est insulté, presque détestés / Trop d’fierté pour revenir sur nos fautes / Mais nos deux visions d’la vie ont fait qu’on a changé la nôtre". La sincérité ça paye toujours.

BigFlo et Oli n’ont que trois gros tubes populaires à leur actif : Dommage, Plus tard et Coup de vieux. Malgré tout, ils arrivent à tenir la foule durant deux heures. Sans être fan pur et dur, on ne s’ennuie pas une seconde avec eux. C’est bien pour ça que le public revient, tournée après tournée.

Au début du show, Florian et Olivio clamaient : "J’veux […] être la bande-son de vos vies / Encore renaître dans la puissance de vos cris". La renaissance après leur pause était éclatante.

BigFlo et Oli seront aux Francofolies de Spa le 22 juillet.