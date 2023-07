Bigflo et Oli rendent à Drake un objet collector dégoté aux enchères

Après le concert de Drake au Madison Square Garden, à New York, Bigflo et Oli ont eu l’opportunité de rencontrer leur idole et lui ont remis un objet qui lui appartenait jadis.

Un cahier bleu avec un autocollant Lacoste qui a une valeur de 35.000 dollars. C’est le cadeau que les artistes toulousains ont offert à Drake le mercredi 26 juillet après son concert au Madison Square Garden. Il s’agit en fait du carnet dans lequel le rappeur originaire de Toronto gribouillait ses premiers textes. On peut également y voir des calculs et des photos.

En 2019, Oli avait dégoté ce cahier aux enchères pour la somme de 35.000 dollars, comme le précise le Huff Post, dans le but de l’offrir à son frère pour son anniversaire. "C’est le plus beau cadeau que j’ai reçu de toute ma vie", s’était alors ému Bigflo sur Instagram en 2020. Et trois ans plus tard, ce cahier bleu a retrouvé son propriétaire. Drake a remercié Bigflo et Oli dans une story Instagram et suit maintenant Bigflo.