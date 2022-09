Bigflo et Oli, Lous and the Yakuza et Christophe Willem en concert sur la Grand-Place !

Ce vendredi 23 septembre, la RTBF et la ville de Bruxelles vous emmènent sur la Grand-Place de Bruxelles afin de célébrer comme chaque année, l’anniversaire de la Fédération Wallonie Bruxelles.

À cette occasion, de nombreux artistes de renom ont répondu présents et vous ont concocté un concert inédit placé sous le signe de la Chanson Française.



Aux commandes de l’émission "Rendez-vous Grand-Place", on retrouve notre duo incontournable : Maureen Louys et Walid. Vous pourrez les suivre en direct en TV sur La Une dès 20h20 et en streaming sur Auvio.

Côté radio, Vivacité vous propose un warm-up avec des interviews d'artistes dès 19h et sera suivi du direct dès 20h15.



Cette soirée exceptionnelle mettra une fois de plus à l’honneur des artistes francophones dans une ambiance de folie.