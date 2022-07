Bigflo et Oli, leur premier concert solo a eu lieu à Liège

Dans Le 6-8, Bruno Tummers vous présente la grosse sortie du début de l’été, le nouvel album de Bigflo et Oli. Ils sont de retours, après une pause d’un an, avec l’album Les autres c’est nous.

Après avoir dévoilé plusieurs extraits sur Youtube ou sur leurs réseaux sociaux, leur quatrième album est sorti ce 24 juin. Le premier extrait que l’on a entendu s’intitule Sacré bordel, où ils parlent de la relation amour/haine avec leur pays, la France. Beaucoup de com' puisque ce single est sorti au moment des présidentielles françaises. Le clip a d’ailleurs été tourné dans un cube de verre.

Cet album de 21 titres s’annonce particulièrement riche, puisqu’ils ont quelques collaborations avec Julien Doré, Francis Cabrel, Tayc, Vald ou encore MC Solaar. Au programme, des textes sensibles avec Super-héros, dédiés aux soignants, ou encore José et Amar sur leurs grands-pères argentin et algérien.

Un album qu’ils défendront sur les scènes belges le 24 janvier 2023 à l’Ancienne Belgique et le 28 septembre 2022 au Reflektor à Liège. Liège où tout a commencé pour eux puisqu’ils y ont fait leur premier concert solo à la Caserne Fonck devant 50 personnes.

Le dernier single des deux frères est J’étais pas là, avec un refrain mémorisable, on sent une forte tonalité rap. On attend tous que le tube de l’album avec Julien Doré passe en radio, en attendant il est juste ici :