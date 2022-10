BigFlo et Oli en larmes en évoquant leur deuxième maman

BigFlo et Oli ont exprimé leur émotion dans la première émission de Frédéric Lopez "Un dimanche à la campagne".

Après avoir été les coachs dans The Voice en Belgique, le duo va se retrouver dans la même émission mais dans la version française. Le lien entre les deux frères est très fort comme ils l'ont évoqué :

"Nous, c'était logique que tout se fasse à deux frères. On est toujours ensemble. On a rêvé à deux et encore aujourd'hui, on rêve à deux, on avance à deux dans quasiment tout."

BigFlo et Oli se sont aussi exprimés pour la première fois sur une certaine Pierrette :

"C'est une voisine qui habitait à côté de chez nous, et pendant des années, j'ai traîné avec cette dame-là qui était âgée et c'est devenu comme ma mère."

Oli confie : "Elle me parlait beaucoup de la routine. Elle me disait : 'Ne te forces jamais à faire des trucs que tu n'as pas envie. Regarde-moi, je suis là, je suis bloquée. Malheureusement elle est décédée quand j'étais assez jeune. Et je me suis dit à ce moment-là : 'La vie c'est une dinguerie, c'est n'importe quoi. Il faut que je profite, que je casse tout. J'ai envie de tout voir, de tout sentir, de tout goûter' Et ça m'a fait un déclic ce jour-là."

On a rêvé à deux et encore aujourd'hui, on rêve à deux, on avance à deux dans quasiment tout.

Le chanteur a souhaité adresser un beau message à son frère Flo : "A la mort de Pierrette, on a passé encore plus de temps et, c'était le seul avec qui je pouvais en parler (...) Flo m'a appris le rap, c'est un super grand frère. Ce truc d'une routine qui pouvait être un peu stressante dans une famille qui n'a pas trop d'argent, qui s'engueule et qui se déchire... moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi, j'ai la sensation de ne pas avoir eu la même enfance que Flo."

L'émotion était tellement forte que Flo n'a pas pu contenir ses larmes.

Le duo sera de retour en Belgique le 24 janvier 2023 pour un concert à l'Ancienne Belgique.