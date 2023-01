Bigflo et Oli chantent un bout d'une chanson complètement inédite chez Samy et Lou

Il a naturellement été question de leur nouvel album, "les autres c'est nous", de leur tournée et on a même eu droit à une exclusivité : les rappeurs français nous ont chanté un petit bout a capella d'une chanson jamais sortie, "Le Monde à l'envers". Un titre un peu mystérieux qu'ils avaient dans un coin de leur tête depuis longtemps et dont ils ont parlé récemment dans une vidéo de McFly & Carlito. A revoir à 7:35 de l'interview.