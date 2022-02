Big Thief : Opération Dragon

Toujours réunis sous le même blason, malgré des carrières solo et des vies de famille venues bouleverser leurs habitudes en communauté, Adrianne Lenker, Max Oleartchik, Buck Meek et James Krivchenia sont parvenus à préserver l’ADN d’un groupe dont la notoriété a complètement explosé les frontières de leurs amitiés. Avec ses mélodies bercées de confidences et d’intimité, Big Thief a rencontré les attentes d’une audience internationale en quête de douceurs artisanales et d’authenticité. Un truc vrai, sans artifice ni retouche en studio, sans faux-semblant ni effet de manche. En cela, le nouvel album de la formation américaine tient toutes ses promesses. Car il ne déroge pas à la règle. Partiellement enregistrées avec Dom Monks, le producteur des précédents "UFOF" et "Two Hands", les chansons de "Dragon New Warm Mountain I Believe In You" cherchent à préserver la magie de l’instant, les imprévus et les petits accidents d’enregistrement.