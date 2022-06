"Big Star", le nouveau titre déjanté d’Edouard van Praet, un artiste à suivre

Le dandy bruxellois Edouard Van Praet est un artiste à suivre ! Il vient de sortir un nouveau titre déjanté, "Big Star", qui fait suite à un EP sorti en 2021 ("Doors" à réécouter ci-dessous).

D’origine belgo-canadienne Edouard Van Praet a ce brin de folie qu’on aime tant. Il suffit de jeter un coup d’œil au clip de "Big Star" et à son univers décalé pour s’en rendre compte. Si le titre est enjoué, dans "Big Star" le jeune chanteur aborde "la mégalomanie, l’abandon et la dépression, la quête du divin d’un artiste en pleine perdition".

Dans le clip de ce nouveau titre, on suit un Edouard désabusé, déambuler dans les rues de Bruxelles. Vous y reconnaîtrez peut-être la talentueuse actrice belge Salomé Dewaels (que l’on a pu découvrir cette année dans le film "Illusions perdues". Elle était d’ailleurs nommée comme "Meilleur Espoir Féminin" aux Césars pour ce rôle).

Diplômé en psychologie, grand fan de Szondi et de Jung, Edouard nous dévoile l’amour qu’il porte aux balades de Léonard Cohen, aux top-hits des Beatles ou à l’univers psychédélique des années 60.*

Bercé par le rock et le classique, Edouard a grandi avec Bowie, les Doors, Hubert Lenoir, MGMT, Leonard Cohen ou encore Kanye West dans les oreilles. Toutes ses influences l’ont poussé vers l’indie-pop-rock et quelque chose nous dit qu’on n’a pas fini d’entendre parler d’Edouard van Praet… Suivi par le Program de Court-Circuit en 2021, l’artiste de 25 ans vient de remporter le Tremplin du Dour Festival 2022, où il se produira sur scène cet été. Edouard van Praet a plus d’un tour en poche : sur son EP "Doors" qu’il a autoproduit il a absolument tout fait lui-même : l’écriture, la composition, l’enregistrement, la peinture et les clips !

On lui souhaite en tout cas un avenir plus heureux quand dans le clip de "Big Star"…

Les prochaines dates pour découvrir Edouard van Praet sur scène :

- Le 17 juillet au Festival de Dour

- Le 16 décembre 2022 au Botanique.



*extrait du communiqué de presse.