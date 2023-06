Big Rom surpersub malgré lui ? "Faire rentrer Lukaku apporte inévitablement quelque chose de plus"

Manchester City touche au but. Kevin De Bruyne et les Cityzens ne sont plus qu’à un match de remporter la Ligue des Champions. L’Inter Milan de Romelu Lukaku constitue le dernier obstacle sur la route des Anglais.



Ce duo qui a tant brillé avec les Diables se retrouve face à face avec pour enjeu l’un des plus beaux trophées de la planète football. Pour KDB comme pour Big Rom, cette coupe aux Grandes oreilles serait synonyme de consécration. "La soif et l’envie de gagner sont évidentes chez l’un comme chez l’autre", affirme Alex Teklak au micro de Pascal Scimè.



"De Bruyne risque d’être plus souvent au ballon que Lukaku, de par la nature du jeu des deux équipes. Mais ce n’est pas pour autant que De Bruyne va être plus efficace sur ce match", prévient notre consultant.