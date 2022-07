Big Jump : un petit plongeon pour alerter sur l’état de nos rivières

Sauter à 15 heures tapante dans des rivières interdites à la baignade, voilà le concept du Big Jump. Un petit plongeon qui alerte en réalité sur une thématique bien plus grande : la propreté et la durabilité de nos cours d’eau. D’autant plus qu’en Wallonie, on semble nager en eau trouble.

Un dimanche de juillet, ils sont quelques dizaines à s’être rassemblés au bord d’un cours d’eau. Tous en maillot, accompagné par des transats, tout porte à croire que l’on vit une simple journée à la plage. Sauf qu’ici, on va plonger dans une rivière wallonne pourtant interdite à la baignade. L’objectif est de dénoncer l’état de nos cours d’eau et des différents types de pollutions que l’on y trouve.