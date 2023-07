"Big Jump" dimanche pour attirer l'attention sur la qualité des cours d'eau.

Une trentaine de sites participeront à l'édition belge : neuf en Wallonie et dix-neuf en Flandre. Deux mille personnes devraient effectuer le grand plongeon en Belgique selon les estimations de l'ASBL. Cette année, l'accent sera mis sur la pollution plastique.

"Un problème parfois invisible", explique GoodPlanet Belgium dans un communiqué. "Pourtant, chaque année, 10 millions de tonnes de plastique sont déversées au niveau mondial par nos rivières dans les océans, soit un camion toutes les minutes."

Vingt-huit organisations locales demanderont aux décideurs politiques et aux industries d'agir dès maintenant pour une eau propre et sans plastique. L'an dernier, plus de 1000 personnes s'étaient jetées à l'eau dans 17 lieux différents en Belgique. Au total, quelque 75 "Big Jumps" auront lieu en Europe.