Big bang politique à Ottignies-LLN : MR et Engagés présenteront une liste commune en 2024 et viseront la majorité absolue

Les grandes manœuvres ont commencé sur l’échiquier politique à Ottignies-Louvain-la-Neuve, à un peu plus d’un an des élections communales. Au pouvoir avec Écolo et le PS depuis l’an 2000, le groupe Avenir (Les Engagés) a décidé de s’allier avec le groupe libéral OLLN 2.0.

Cette alliance ne prendra pas la forme d’un cartel, mais bien d’une liste commune dont le leader sera Nicolas Van der Maren, chef de file des libéraux, qui fut déjà pressenti en 2022 pour devenir le futur bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve lors de la crise politique qui a failli aboutir à un renversement de majorité. L’ambition est grande : au minimum devenir la première force politique de la commune, au mieux gagner la majorité absolue.

Sur cette liste figureront notamment les trois membres du groupe Avenir présents au sein du collège communal : Benoît Jacob, Nadine Fraselle et Michaël Gaux. Pour le MR, on y trouvera Nancy Schroeders et Cédric Jacquet. Libéraux et Engagés auront sans doute le même nombre de candidats, mais ils laissent la porte ouverte à toute personne extérieure, issue de la société civile, qui souhaiterait les rejoindre.