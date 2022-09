BIFFF : une 40e édition festive

Néanmoins, de nombreux autres titres présents méritaient l’attention. Outre “Dual” et “Le visiteur du futur” déjà abordés ici (avec notamment un entretien de l’équipe pour ce dernier), les films proposés cette année ont su garder un regard international sur le cinéma de genre, comme avec “Saloum”. Ce thriller franco sénégalais dérivant en moitié de film a beau avoir quelques soucis au niveau de certains effets, il n’en reste pas moins un titre particulièrement prenant notamment par le charisme de ses acteurs ou sa narration des plus passionnantes. Moyens très limités aussi pour le belge “Gravidam” mais toujours cette même envie de marquer le spectateur, ici par un récit de couple plongeant dans la noirceur suite à une fausse couche. Le sud-coréen “Special Delivery” se dirige de son côté vers de l’action grand public, dans la lignée d’un “Baby driver” avec un récit classique mais hautement divertissant porté par l’actrice Park So-dam, vue dans “Parasite”. Tandis que le danois “The last client” joue la carte du thriller solide et par moments surprenant, “Freaks out” se dirige vers plusieurs tons à la fois, mélangeant fantastique poésie et film de guerre brutal avec un équilibre enivrant. Le film d’animation japonais “Inu-Oh” surprend par son ambiance musicale anachronique mais permettant d’aborder le rapport à l’histoire et sa transmission par le biais artistique, renforçant l’intérêt dans la carrière de son réalisateur Masaaki Yuasa, déjà derrière le très touchant “Ride your wave”. La clôture avec "Fall", où deux amies se retrouvent coincées sur une tour à plus de 600 mètres de hauteur. Si le film même est un peu vain, ses mécaniques narratives amenant beaucoup de moments prévisibles, certaines idées de mise en scène jouant sur le vertige fonctionnent et le public a su animer chaleureusement la séance. De quoi raviver le plaisir de découvrir un film au BIFFF, en attendant la prochaine édition dans moins de 7 mois déjà…

Merci à l'équipe du BIFFF.