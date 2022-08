BIFFF : remporte tes places pour “Princesse Dragon”

Un puissant mais triste dragon est assis, seul, sur un tas d’or. Il ne peut avoir de descendance… Jusqu’au jour où il croise Sorcenouille, une sorcière qui lui donne trois oeufs. Lorsqu’ils éclosent, le dragon découvre deux dragonneaux tout mignons, mais aussi une petite fille à la toison verte, qu’il appellera Poil. Elle est forte comme son papa, crache du feu comme ses frères et apprend surtout à se méfier des humains. Mais voilà que Sorcenouille revient et exige du dragon son deuxième bien le plus précieux. Acculé, il n’a d’autre choix que de lui livrer Poil, qui se voit obligée de fuir la grotte aux trésors. Sauf que dehors, les humains rôdent, avec leur violence et leur cupidité proverbiale. Du moins, c’est ce qu’on a toujours raconté à Poil….