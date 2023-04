BIFFF : "Jurassic Punk", un paria à Hollywood

Présenté au Brussels International Fantastic Film Festival, le documentaire "Jurassic Punk" nous offre un portrait passionnant d'un artiste qui a révolutionné le monde des effets spéciaux.

L’homme qui apparaît dans les premières minutes de “Jurassic Punk” ressemble au parfait redneck américain : grand gabarit, voix rauque, propos à l’emporte-pièce, drapeaux étoilés et canettes de bière à tous les étages. Les apparences sont...à moitié trompeuses. Américain d’adoption mais canadien de naissance, Steve “Spaz” Williams est à la fois une figure peu sophistiquée et un des principaux pionniers des effets spéciaux en images de synthèse. D’”Abyss” de James Cameron au “Jurassic Park” de Steven Spielberg, sa patte est présente dans de multiples films récompensés de l’Oscar des meilleurs effets visuels. Pas de statuette dorée dans son ranch pour autant : les honneurs sont toujours revenus à ses supérieurs. On le devine aigri – il l’est, et bien plus encore.



Comment devient-on un paria à Hollywood ? Avec une bonne dose de rébellion. Témoignage à l’appui, le cinéaste Scott Leberecht énumère les exploits de Williams, qui si l’on en croit les différents intervenants, a révolutionné le monde des effets spéciaux, en dépit d’une forte opposition de la vieille garde. Attachés aux effets spéciaux plus traditionnels, ses supérieurs ont tout d’abord rejeté ces nouvelles technologies, pour ensuite les accepter à contrecœur...tout en s’attribuant le mérite de ces nouveaux développements. Portrait à charge du système hollywoodien, “Jurassic Punk” fustige ce monde, et déplore de concert avec son protagoniste le manque de reconnaissance d’artistes comme lui. Pour peu qu’on s’intéresse à l’histoire du cinéma et sa “magie”, le film est passionnant.



Mais sa chute, comme le souligne le documentaire, n’est pas simplement due à une injustice. Refusant d’épargner son protagoniste, Scott Leberecht évoque la personnalité féroce, abrasive et hostile de celui-ci, et détaille comment ses problèmes personnels ont saboté sa carrière. C’est tout à son honneur. Si l’esprit anarchiste et frondeur de Williams insuffle à “Jurassic Punk” une belle énergie, le film gagne en justesse en envisageant toutes les facettes de ce dernier.

"Jurassic Punk" est à découvrir au BIFFF le 13 avril.