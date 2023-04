BIFFF : "Bonne Conduite", Laure Calamy au volant du Palmashow

Les gags s’enchaînent, les clins d’œil cinématographiques aussi (quelques touches hitchcockiennes cocasses font leur effet) et les personnages truculents abondent, parfois à l’excès. Pas de quoi bouder son plaisir : bon nombre des traits d’humour fonctionnent. Mais le film est davantage séduisant lorsqu’il flirte avec le pastiche plutôt qu’avec la parodie, quand il imite les codes plutôt que les tourner en dérision.

Tiraillé entre ces deux désirs – faire rire et assurer une dramaturgie qui tient relativement la route – , le film n’a de cesse d’osciller, et n’assure pas toujours. Il arrive fréquemment que la mise en scène de Barré, inspirée par moments, trouve ses effets amoindris par certains gags faciles. Impossible aussi de ne pas constater un écart assez grand entre le duo du Palmashow ou leurs complices habituels, presque toujours dans le décalage humoristique, et Laure Calamy, dont le personnage et le jeu sont un peu plus subtils, et convaincants, même lorsque l’actrice joue de la maladresse et du burlesque.



Difficile d’ailleurs de ne pas s’attacher à cette héroïne tueuse en série. Il faut dire qu’elle vise plutôt juste. Qu’elle s’en prenne à des chauffards récidivistes est piquant, qu’ils soient pour la plupart d’odieux machistes qui ironisent sur les “femmes” au volant est savoureux. Emporté par sa vengeance grandiloquente, on se laisse volontiers guider par cette comédie mordante.