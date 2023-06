Bière, frites, gaufre : les spécialités culinaires bruxelloises séduisent le sud de la France

Le chocolatier a cependant épaté la galerie au travers d’ateliers de dégustation bière et chocolat. "Je viens pour le côté festif et l’amitié développée avec Visit Brussels et les autres artisans", commente le chocolatier installé depuis 2009 rue Ravenstein à proximité du Mont des Arts. "Nous sommes aussi des ambassadeurs de la ville. On invite les Français à venir découvrir Bruxelles et son ambiance", ajoute-t-il.