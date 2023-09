Bienvenue dans le parc naturel de l’Ardenne Méridionnale

C’est au cœur du plus jeune et plus vaste parc naturel de Belgique que nous emmène Adrien Joveneau à la découverte de l’Ardenne Méridionnale.

Très faible en densité de population, 60% du parc est constitué de forêts. On dénombre d’ailleurs 1000 arbres par habitant ce qui en fait un véritable poumon vert riche en faune et en flore. Traversé par trois rivières, les vallées se sont creusées au fil du temps. Le dotant ainsi d’une grande variété de paysages sublimés par des points de vue exceptionnels.