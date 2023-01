Bienvenue dans l'ère du "no pants" ou quand le collant fait office de pantalon

Les températures seraient-elles montées d'un cran cet hiver chez les célébrités ? Déjà particulièrement clémente, la saison semble assez chaude pour pousser certaines à se dévêtir et à zapper certains essentiels mode pourtant jusque-là… essentiels. Robes, jupes et pantalons n'ont plus la cote au point qu'un grand nombre de célébrités décident simplement de les écarter de leur dressing et de sortir en culotte ou en collants. La nouvelle tendance farfelue du moment.

C'est à Kendall Jenner que l'on doit cette nouvelle obsession mode (moyennement inclusive), qui a vu le jour à la suite d'un simple cliché sur Instagram.

L'Américaine y pose en collants superposés à une culotte que l'on aperçoit malgré l'opacité des collants.

Le tout porté avec une paire de talons à bout pointu et un pull noir classique. Si la photo semble avoir été prise chez elle, ou tout du moins en intérieur, des clichés ont circulé la montrant dans une tenue identique à l'extérieur. A priori déroutant mais visiblement très trendy.