Bienvenue chez les ours : dans les coulisses de l'élection de Mister Bear Belgium

Nous avons pu assister à l'élection de Mr Bear Belgium, qui se déroule tous les ans à Bruxelles.

Mais qu’est-ce qu’un bear? C’est un homme, gay, souvent poilu et ventru, barbu et en dehors des diktats de la mode. Les bears assument leur corps et mettent en avant l’ouverture d’esprit, la camaraderie et les câlins. Ils choisissent, chaque année, au cours d'un spectacle haut en couleurs, celui qui représentera pour un an cette communauté des ours.

"Ce ne sont pas des top-modèles ou des athlètes qui sont sur la scène, ce sont des candidats avec leurs formes et leur physique."