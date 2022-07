Bienvenue chez les Ch’tis : les Belges choyés à Lille pour la fête nationale

"On est Belges. On vient passer la journée en France. Et on va manger italien" Augustin et sa famille tournaisienne voient large pour la fête nationale. Ils sont de sortie à Lille comme de nombreux compatriotes. "Tout est fermé chez nous" avance Erika, venue faire un peu de shopping ici. "On avait un jour de congé, alors on en profite pour venir visiter cette ville qu’on ne connaît pas bien", explique Camille.

"Les Belges sont les bienvenus chez nous toute l’année", garantit Cyril Czauderna, de l’agence d’attractivité Hello Lille. "Ils représentent 14% de nos visiteurs étrangers. Mais à l’occasion de votre fête nationale, on prévoit un accueil plus coloré". Le drapeau belge flotte sur la Grand-Place et des guirlandes de drapeaux ainsi que des ballons noirs, jaunes et rouges sont visibles dans les vitrines d’une centaine de centres commerciaux et de magasins. Pas de réduction spéciale pour les Belges, sauf pour le bus touristique (50%). "Mais on leur donne de beaux sourires et tout notre amour !" sourit Léonie, vendeuse dans un magasin de déco.