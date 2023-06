The Sneakers Café est situé plein centre de Bruxelles, à côté des Galeries Royales et de la Grand-Place, dans la petite Rue des Bouchers. L’établissement réunit les fans de sneakers et de café pour une expérience inattendue.

Au comptoir, pas de bouteilles, mais bien… des chaussures ! À première vue, difficile de comprendre si nous sommes dans un café ou dans un magasin de baskets… En fait, nous sommes dans les deux ! On repart rassasié et avec de nouvelles chaussures aux pieds.

Vous ne pouvez pas seulement acheter les baskets de vos rêves, vous pouvez surtout les faire customiser, c’est-à-dire les personnaliser et les rendre uniques !