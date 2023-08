Bienvenue au Slowjamastan, la micronation qui a interdit les Crocs

Vous êtes inconditionnels de chaussure en plastique respirantes ? Alors vous feriez mieux de ne pas mettre les pieds au Slowjamastan. Probablement n'en avez-vous jamais entendu parler, et c'est normal : il ne s'agit pas d'un état reconnu mais d'une micronation créée dans le désert californien en 2021 par le DJ Randy Williams, et qui a fait récemment parler d'elle grâce un reportage sur place de CNN. Animateur de radio américain, son fondateur se targue d'avoir visité tous les pays du monde, et arrivé au bout des 193, il aurait décidé "de créer le 194e".

Enfin, il y en a un qu'il n'a tout de même pas pu visiter, c'est le Turkmenistan, une république encore plus fermée que la Corée du Nord dirigée par un dictateur tyrannique. Et ce dernier semble clairement être la source d'inspiration de Williams, qui se fait appeler "Sultan" et s'habille en tenue militaire, à la manière de Sacha Baron-Cohen dans le film satirique The Dictator (2012).