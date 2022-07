Bienvenue au Sénégal, terre de soleil éternel et d'aventures

Le Sénégal est le pays de son grand-père. Aventurier, reporter, intrépide comme Tintin, qu'il suit à travers le monde comme on déchiffre une carte au trésor. C’est le Japon qui incarne le mieux son désir d’évasion et de découverte.

Vinz a une passion dévorante pour le manga et le Fujiama.

D’Anderlecht, sa commune natale, jusqu’aux confins de la belge patrie, on le connaît bien, VINZ. Son timbre si particulier et son style "en dehors des codes" fascinent.

Sa scolarité est en dents de scie mais un professeur va lui donner sa chance. Il voit le passionné besogneux qu’il est, et lui donne le lead pour diriger des projets ambitieux. Il est engagé à seulement 18 ans, en parallèle de ses études à l'IHECS, comme journaliste sportif à la RTBF et RTL (Champion’s league).

A 20 ans, alors que le journalisme lui offre des perspectives de carrière stables et prometteuses, animé d’une intuition indélogeable, il quitte sans se retourner les grandes chaînes de médias pour s’engager personnellement dans l’essor d’une petite station de radio locale bruxelloise K.I.F.

Vinz est un des piliers radiophoniques du son urbain de la capitale, il participe à la découverte de talents hip-hop "underground" devenus aujourd’hui des artistes incontournables comme Soprano et Stromae.

Vinz a travaillé sur Fun Radio (Belgique) de 2011 à 2016 pour l'émission "La Libre Antenne de Vinz". Il sera un des premiers à offrir une place et un espace d’expression inédits à une jeune femme (qui plus est autodidacte et artiste chanteuse) au sein d’un format d’émission réputé résolument "machiste". Le binôme Vinz & Lara Bellerose ainsi créé impose une nouvelle identité radiophonique, ainsi qu’un nouveau standard, inspirant nombre de producteurs et de duos émergents à favoriser le positionnement de "la fille de l’équipe" en leader, en dehors de toutes catégorisations et stéréotypes.

" Je veux faire ma part. "

Non seulement des mots scellés à son palpitant, mais également une réelle volonté de tenter de "changer les choses". La proximité installée avec les auditeurs de ses programmes ne peut uniquement être l’affaire d’une émission à distance. Elle doit exister sur le terrain. Créateur de projets philanthropiques d’exception et conférencier hors-pair, Vinz réunit très tôt des équipes autour de projets ambitieux mettant à l’honneur des associations caritatives, des challenges sportifs, ainsi que ce "lieu de vie" qui lui tient particulièrement aux tripes : L’ÉCOLE.

Les conférences pédagogiques " Vinz & Lara dans ton école " (2011/2017) sont rapidement rejointes par des tournées-rallyes gigantesques qu’il crée et réalise contre tous vents contraires et seulement faits "de bouts de ficelle", à l’image de son projet "Mon incroyable école" (2015-2016)