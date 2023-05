"Bienvenue au club !" : Le Travers

C’est en 1978 que Paul Imberechts, alias "Jules du Travers", fonde le théâtre de musique "Le Travers", rue Traversière, dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode à Bruxelles. Véritable laboratoire pour les musiciens, Le Travers a également toujours revendiqué un rôle social de la culture, défendant le statut de salarié pour les musiciens. En 1983, Jules crée avec le guitariste Marc Lelangue, une division de l’association destinée à exporter des concerts. Agence artistique, secrétariat pour artistes, bureau de conseils… BM Promotions va faire tourner de nombreux musiciens à l’étranger : David Linx, Diederik Wissels, Nathalie Loriers, Peter Hertmans…

Après plus de 6.000 concerts, l’aventure du Travers s’achève en 2000. Depuis, Jules Imberechts continue de programmer et d'organiser des concerts, restant fidèle à ses valeurs et notamment la mise en avant du rôle social de la Culture et son intégration dans la vie de quartier ainsi que dans le monde.

C’est avec Jules Imberechts et Marc Lelangue que nous retraçons dans ce second podcast de "Bienvenue au club !", une partie de l’Histoire du Travers de Bruxelles.