"Bienvenue au club !" : Le Lion Sans Voile/Le Lion S'Envoile

Outremeuse est un quartier populaire de Liège, connu de beaucoup pour ses fêtes du 15 août. Et la rue Roture y est incontournable. Depuis belle lurette, cette rue piétonne est un lieu de sortie où ont abondé restos et bars, mais aussi des clubs de jazz. Notamment le Lion Sans Voile. En 1975 s'y donne une série de fameux concerts avec Dexter Gordon, Johnny Griffin, Art Taylor et d'autres, puis l'endroit périclite. A l'initiative du Cirque Divers, haut lieu de la culture alternative lancé en 1977, également installé en Roture, le Lion renaît, rebaptisé le Lion S'Envoile. Nous sommes en 1980 et Liège devient véritablement la cité ardente pour le jazz en Belgique. Un trio composé notamment de Michel Debrulle s’occupe de la gérance du lieu jusqu’en 1982.

A partir de décembre 83, le Lion S'Envoile ne fonctionne plus que comme dancing le week-end. Il faut attendre 1985 pour que l'activité du club soit relancée avec Albert Sauer, puis avec Bernard Legros, par l'entremise de l'association Jazz Festival Liège créée dans les années 70. Une deuxième vie commence pour le plus grand bonheur des amateurs et amatrices de jazz.

Pour ce troisième podcast de "Bienvenue au club !", Michel Debrulle, Albert Sauer et Bernard Legros se souviennent du Lion liégeois.