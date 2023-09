"Bienvenue au club !" : La Jazz Station

Intervenants : Yannick Carreyn, Nicolas Renard, Bérengère Cornez, Kostia Pace.

Musiques : (Version Longue) : Sadi (Paper Moon), Ivan Paduart (Illusion Sensorielle), Aka Moon (Bruit – Jazz Station 2012), Jeroen Van Herzeele/Peter Hertmans (Power To The People), Nathalie Loriers (Nardis), Eve Beuvens/Mikael Godée Quartet (Did You Find Your Happiness ? – Jazz Station 2018), Trio Grande (Clafoutis – Jazz Station 2012), Michel Herr/Steve Houben (Joy Of Being), Olivier Colette (B.Train – Jazz Station 2009), Synestet (Jazz Station 2022), Pauline Leblond Quartet (Gavotte De La Nouvelle Orléans – Jazz Lines Jazz Station 2020), Puggy (I’m Happy, When You Know, Everyday), Bam ! Trio (Rue De Savoie - Jazz Station 2023), De Beren Gieren (De Belofte Treurwals) Yves Peeters Group/Nathalie Loriers (Jazz Station 2014), Steve Houben Trio (Jardin De La Paresse), Stéphane Mercier (Route 166), Lorenzo Di Maio (Everglow – Jazz Lines Jazz Station 2023), Alex Koo Trio (International Jazz Day Jazz Station 2021), Harvest Trio/Guillaume Vierset (One - E-Live Jazz Station 2021), Toine Thys/Overseas (Istanbul Kids), Drifters (Sans titre – Jazz Station 2017), Jugalbandi Trio (Jazz Station 2014), Diederik Wissels (Pasarela – Jazz Station 2019), Barbara Wiernik/Nicola Andrioli (Blondie – Jazz Station 2018), Jazz Station Big Band (Friday).