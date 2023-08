"Bienvenue au club" : du bridge au tir à l’arbalète, découvrez 5 histoires de passionnés dans une série documentaire racontée par François Damiens

Le lundi, au golf de l’Empereur à Genappe, une joyeuse bande de pensionnés se retrouve pour jouer au golf le matin, et au bridge l’après-midi. Depuis 15 ans, le club se réunit toutes les semaines à l’initiative de Jacqueline et Ghislaine, respectivement 84 et 86 ans, et permet à ces retraités de sortir de leur isolement.

