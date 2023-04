"Bienvenue au club !" 15 podcasts pour revivre le jazz des clubs bruxellois et Wallons

Musiq3 Jazz, la plateforme jazz de la RTBF et La Maison du Jazz de Liège et de la Communauté française de Belgique s’associent pour proposer une série de podcasts consacrés aux clubs de jazz historiques de Bruxelles et de Wallonie.

Avec leurs anciens ou actuels patrons ou programmateurs mais aussi ceux qui ont participé activement à la vie musicale de ces clubs, Jacques Onan pour La Maison du Jazz et Arnaud Quittelier pour la RTBF vous invitent dans ces lieux qui ont fait vivre le jazz chez nous. Du Blue Note au Chapati en passant par Le Lion sans Voile ou Le Travers, les podcasts de "Bienvenue au club !" seront proposés sur Auvio (en version courte et longue) à la fin de chaque mois à partir de ce 30 avril 2023 date de la journée internationale du Jazz.