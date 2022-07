La petite commune rurale de Saint-Léger se situe entre Arlon et Virton, à l’extrême sud de la Belgique, en province de Luxembourg. Elle se compose de trois villages (Saint-Léger, Châtillon et Meix-Le-Tige) et bénéfice du microclimat favorablement doux propre à la Gaume !

Terre de vallons et de ruisseaux, on y pratique la pêche sur le "Ton", le ruisseau qui prend sa source à Châtillon et dans le "Lac de Conchibois". Amateurs de nature, vous serez au paradis ! http://sisaintleger.be/