Bienvenue à Saint-Ghislain au "Comptoir des Thélices de Sophie" !

La maison propose forcément du thé, des pâtisseries… mais pas que ! C’est aussi une belle vitrine pour les artisans de la région. Très régulièrement, Sophie organise également avec son équipe des ateliers.

D’ailleurs, ne dites surtout pas "salon de thés", mais bien "Comptoir des Thélices de Sophie". On présente ici toute une gamme de thés chauds et froids à savourer, mais aussi des viennoiseries, gâteaux et entremets produits aux alentours.