Bienvenue à Los Cabos, le repère des milliardaires et des narcotrafiquants

Aujourd’hui, la situation s’est calmée et le tourisme tend à reprendre normalement à Los Cabos. Pour autant, la violence demeure toujours bien présente dans les quartiers plus populaires. À l’abri des regards des vacanciers, la ville reste infestée par des barons de la drogue, au détriment des populations locales. Entre les plus riches et les plus pauvres, se creuse ainsi un fossé de plus en plus profond, que les autorités peinent depuis des années à combler.

