Bienvenue à la 20e edition des Journées du Cheval de Braine-l'Alleud : Une fête équestre au Parc du Cheneau !

Le week-end à venir promet d'être une célébration mémorable en l'honneur de la 20e édition des Journées du Cheval de Braine-l'Alleud. Les organisateurs ont travaillé sans relâche pour vous offrir les activités et animations les plus exceptionnelles. Attendez-vous à une profusion de démonstrations, de spectacles, d'initiations, et de promenades adaptées à tous les amoureux du monde équestre.

L'éventail de disciplines présentées est vaste, allant du travail en liberté à l'attelage, en passant par l'obstacle, le dressage, la voltige, le théâtre, le horseball,...

Explications dans cette interview de Sophie Stroobant, au micro d'Olivier Gilain dans l’émission BW Matin sur Vivacité.

Plus d’infos : www.braine-lalleud.be