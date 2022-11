Bienvenue à l'Abbaye Notre-Dame du Vivier !

Infos pratiques :

Monument exceptionnel classé, l’abbaye fait actuellement l’objet de fouilles archéologiques préalables à sa restauration. Elle peut néanmoins être visitée sur réservation.

Le site de l’abbaye est ouvert au public. 10 hectares de parcs et jardins, des centaines d’hectares de forêts classées Réserve Natura 2000 serpentées de sentiers de promenades.

Pour accueillir ses visiteurs, l’Abbaye propose en été une terrasse plein soleil de 100 mètres de long, et, été comme hiver, le restaurant et le bar de la CHAPELLE BETHLEEM, sa terrasse et son jardin.

Cette chapelle construite au 15ème siècle pour servir l’infirmerie de l’abbaye, a été intégralement restaurée dans les années 1980 par la Communauté des sœurs de Bethleem qui y célébrait messes et offices. Elle accueille désormais les visiteurs dans son univers médiéval orné de statues. D’une capacité de 70 personnes, l'équipe y sert des plats mijotés, du pain d’abbaye aux céréales anciennes, du fromage, et nombre de propositions sucrées et salées.

Bières de l’abbaye (la Clem de Castro et la Cister), la Triple Carmeliet, la Chimay verte, la To Touille… Vins, Champagne, cocktails, Chocolat chaud ou Jagertee.

De quoi se revigorer après une balade, une visite, où tout simplement pour faire une halte dans ce lieu chargé d’histoire !

