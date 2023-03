Bienvenue à Graceland : dernière demeure d’Elvis, son manoir, ses musées, son domaine…

Le ''Elvis Discovery Exhibits''est un espace thématique étudiant l’influence d’Elvis et les différents cycles de sa vie.

Et les avions privés d’Elvis sont également visibles. Le Lisa Marie avec ses boucles de ceinture de sécurité et ses lavabos plaqués or 24 carats, ses tables recouvertes en cuir, son living, sa salle de conférences et sa chambre privée. Ou encore le Hound Dog 2, un peu plus petit…